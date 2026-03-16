SEGUNDO PUENTE CHACO-CORRIENTES: CONVOCARON A AUDIENCIA PUBLICA PARA DEBATIR EL IMPACTO AMBIENTAL TRAS UN AÑO DE DEMORAS

El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente fijó la instancia de debate para el 8 de abril en la capital provincial. La convocatoria ocurre después de un año de postergaciones y señalamientos cruzados entre la Nación y la Provincia por la falta de documentación.

El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) convocó a una audiencia pública para debatir el impacto ambiental del proyecto “Conexión Física entre Chaco y Corrientes”. El encuentro se realizará el 8 de abril a las 9 en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la Unne, en la ciudad de Corrientes.

Desde el organismo provincial informaron que el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) estará disponible para su consulta entre el 18 de marzo y el 6 de abril. Los interesados podrán acceder al documento en la sede del Icaa o a través del sitio web de Vialidad Nacional. Quienes deseen exponer durante la jornada deberán inscribirse en el Registro de Participantes antes del 6 de abril.

Además, los expositores necesitan entregar un resumen escrito que detalle su interés en el proyecto y el contenido de su presentación. En caso de representar a una organización, deberán acreditar la personería con el instrumento legal correspondiente. Por otra parte, el público que solo desee presenciar el debate podrá hacerlo sin inscripción previa.

Una vez que finalice la audiencia, el Icaa dispondrá de un plazo de diez días para elevar un informe de cierre y dictar la resolución final sobre el proyecto. Dicha resolución se publicará en el sitio de internet del instituto.

Un paso demorado

La audiencia pública es un paso administrativo obligatorio que el Gobierno de Corrientes aplazó por un año. El gobernador Gustavo Valdés dispuso la medida mediante el Decreto Nº 26 del 20 de enero de 2025, con el cual aprobó una resolución del Icaa que establecía “diferir” la instancia de debate y la presentación de documentación.

En diciembre del año pasado, desde el Gobierno nacional señalaron que la administración provincial no entregó los papeles necesarios para que avance el proyecto ejecutivo. “El Gobierno de la Provincia de Corrientes no entregó documentaciones necesarias para que avance el proyecto ejecutivo del Segundo Puente interprovincial con la provincia del Chaco”, comunicaron en ese entonces. Además, se informó que el crédito que otorgó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se extendió. En noviembre de 2023, el directorio del BID aprobó el financiamiento del 77% de la obra.

Sin embargo, en sus normativas, el Icaa responsabilizó a la consultora privada que evaluó el proyecto y a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Según el instituto, estas entidades no presentaron los “requerimientos complementarios para la aprobación del proyecto, los cuales a la fecha no han sido presentados”.