MACRI REUNIRA A DIRIGENTES DEL PRO PARA ORDENAR LA ESTRATEGIA POLITICA

El expresidente Mauricio Macri encabezará esta semana un encuentro con dirigentes del PRO de todo el país con el objetivo de reorganizar la estrategia política del espacio en un contexto de reconfiguración del escenario nacional y con la mirada puesta en el futuro electoral, particularmente hacia las elecciones presidenciales de 2027.

La reunión se realizará en Parque Norte y contará con la participación de legisladores, intendentes, concejales y referentes territoriales del partido. El encuentro fue organizado por el diputado nacional Fernando de Andreis, actual secretario general del PRO, y tendrá un fuerte componente político además de su carácter formal dentro de la estructura partidaria.

La convocatoria se da en un momento en que el macrismo busca redefinir su posicionamiento dentro del mapa político argentino. Aunque el encuentro también responde a cuestiones organizativas vinculadas al funcionamiento del Consejo Nacional del PRO, uno de los objetivos centrales será debatir la orientación política del partido en los próximos años.

Durante la jornada, Macri expondrá su visión sobre el rumbo que debería tomar el espacio que fundó y preside, además de analizar los desafíos que enfrenta el PRO en el actual contexto político.

Dirigentes de todo el país

Entre los dirigentes que confirmaron su presencia se encuentra la diputada porteña Silvia Lospennato, mientras que también se espera la participación de María Eugenia Vidal, Hernán Lombardi y otros referentes del partido.

La convocatoria busca tener una impronta federal, por lo que se invitó a participar a dirigentes de todo el país, incluyendo intendentes, legisladores provinciales y concejales, con el objetivo de ampliar el debate interno sobre el futuro del espacio.

Durante la reunión también se analizará el rol que viene desempeñando el PRO dentro del Congreso Nacional y la estrategia parlamentaria del partido.

Otro de los temas que se pondrán sobre la mesa será el vínculo con los gobernadores y la construcción política en las provincias, un aspecto que dentro del espacio consideran clave para fortalecer su presencia territorial.