ALERTA POR MAQUILLAJE INFANTIL: PROHIBIERON CINCO LABIALES QUE SE VENDIAN SIN CONTROL SANITARIO

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la venta, uso y publicidad en todo el país de varios cosméticos infantiles tras detectar que se comercializaban sin registro sanitario ni información oficial sobre su origen.

La medida quedó establecida en la Disposición 1388/2026 de ANMAT, publicada en el Boletín Oficial. Según el organismo, los productos fueron encontrados durante inspecciones de control de mercado realizadas en distintos comercios de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante esos operativos se detectó la comercialización de varios brillos y bálsamos labiales dirigidos a niñas que no figuraban en la base de datos oficial de cosméticos registrados ante el organismo sanitario.

Entre los artículos alcanzados por la prohibición figuran los labiales infantiles identificados con las marcas MISS BEETY, LABUBU LIP GLOSS (POLA AYIR), HeL 79 (MAGIC), HOLD MORNING y MAGIC YOUR LIFE.

Desde el organismo explicaron que, al no contar con inscripción sanitaria ni datos del fabricante o importador habilitado, no es posible garantizar las condiciones en las que fueron elaborados ni la seguridad de los ingredientes utilizados.

Además, señalaron que se desconoce si los insumos empleados en su fabricación son aptos para el uso humano, por lo que podrían representar un riesgo para la salud de quienes los utilicen.

Ante esta situación, la ANMAT ordenó la prohibición de su uso, comercialización, distribución y publicidad en todo el territorio nacional hasta que los productos puedan regularizar su situación sanitaria.

La decisión también fue comunicada a las autoridades sanitarias provinciales y a organismos de control vinculados con la defensa del consumidor para reforzar las tareas de fiscalización en comercios.