ANTE LLUVIAS: RECOMENDACIONES PARA CUIDARSE Y PREVENIR RIESGOS ELÉCTRICOS

_Ante la presencia de lluvias y condiciones climáticas adversas, se recuerda a la comunidad la importancia de adoptar medidas de prevención para evitar accidentes eléctricos y proteger la seguridad de las personas._

Desde Secheep, se solicita a la población extremar los cuidados, especialmente en situaciones donde las precipitaciones o los vientos puedan provocar la caída de ramas, postes o cables.

Entre las principales recomendaciones se destaca no retirar ramas, árboles u objetos que hayan quedado apoyados sobre líneas eléctricas, ya que esto representa un alto riesgo de electrocución. En estos casos, se recomienda dar aviso inmediato a las autoridades o a la empresa para que personal especializado intervenga de manera segura.

Asimismo, se pide no tocar cables caídos ni estructuras metálicas cercanas, debido a que podrían estar energizadas y generar graves accidentes.

Por otra parte, evitar manipular artefactos eléctricos mientras haya presencia de humedad o inundación en el hogar.

Estas medidas simples pero fundamentales permiten reducir riesgos y prevenir accidentes durante las lluvias, contribuyendo a resguardar la integridad de las familias y la comunidad. Ante cualquier situación de riesgo o emergencia relacionada con el servicio eléctrico, se recomienda comunicarse con los canales oficiales correspondientes para recibir asistencia.

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