ENTRE RIOS: MURIO UN MATRIMONIO Y SI HIJA TRAS UN CHOQUE FRONTAL

Un trágico choque frontal ocurrido durante la noche del sábado, en la provincia de Entre Ríos, dejó tres personas muertas y un adolescente gravemente herido.

El siniestro se produjo sobre la Ruta Nacional 127, a la altura de la localidad de Bovril, cuando una camioneta Renault Duster en la que viajaba una familia impactó de frente contra un camión que transportaba trigo.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Gustavo Landra, su esposa Analía Heit y una de sus hijas menores, Agostina Landra, quienes murieron en el lugar debido a la violencia del impacto.

El único sobreviviente fue Bautista Landra, el otro hijo del matrimonio, quien sufrió heridas de gravedad. El adolescente fue rescatado entre los restos del vehículo y trasladado de urgencia al Hospital San Roque, donde permanece internado en estado delicado.

La tragedia fue confirmada públicamente por Jorge Landra, hermano de Gustavo e integrante del comité provincial de la Unión Cívica Radical, quien expresó su dolor a través de redes sociales.

Según los primeros datos, el choque ocurrió en un tramo de la ruta cercano a una planta de silos. El impacto fue de tal magnitud que tres de los ocupantes fallecieron en el lugar, mientras que el adolescente fue rescatado con vida por los equipos de emergencia.

En el sitio trabajaron efectivos de la Policía de Entre Ríos, bomberos y personal de emergencias médicas, mientras que peritos realizaron las tareas correspondientes para establecer cómo se produjo la colisión.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía con jurisdicción en La Paz, que ordenó diversas diligencias para determinar la mecánica del accidente.

Debido al fuerte impacto, tanto la camioneta como el camión sufrieron importantes daños materiales y el tránsito en ese tramo de la ruta permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas mientras se realizaban las pericias.