APUÑALARON A UN HOMBRE, HAY UN DETENIDO

Efectivos de la Comisaría de Los Frentones intervinieron en un hecho ocurrido este domingo por la tarde, sobre calle Mariano Moreno del barrio Norte, donde un hombre de 33 años fue hallado con una herida en el abdomen. El propio lesionado señaló como agresor a un vecino.

El herido fue trasladado al hospital local y luego derivado al Hospital «4 de Junio» de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde se confirmó que presentaba una lesión grave.

El cuchillo secuestrado.

Posteriormente, el personal policial se dirigió al domicilio del sospechoso, donde demoraron al presunto autor y secuestraron un cuchillo con manchas compatibles con sangre.

Finalmente, y por disposición de la Fiscalía Interviniente, el joven fue notificado de su aprehensión en la causa por «Supuestas lesiones graves con arma blanca».