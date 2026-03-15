CASTELLI «Entre todos cuidamos el ambiente

Desde el Taller de Reciclado invitamos a toda la comunidad a sumarse y colaborar con materiales que pueden tener una nueva vida a través del reciclaje y la creatividad. ✂️🎨

Si en tu casa tenés alguno de estos materiales, podés acercarlos y ayudarnos a seguir creando:

♻️ Planchas de telgopor

♻️ Plásticos

♻️ Papeles metalizados

Con estos elementos seguimos trabajando en nuestro taller, transformando residuos en nuevas creaciones y promoviendo el cuidado del ambiente. 🌍💚

Tu colaboración es muy importante para seguir construyendo una ciudad más limpia y sustentable. 🤝♻️

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