CASTELLI «Entre todos cuidamos el ambiente
Desde el Taller de Reciclado invitamos a toda la comunidad a sumarse y colaborar con materiales que pueden tener una nueva vida a través del reciclaje y la creatividad. ✂️🎨
Si en tu casa tenés alguno de estos materiales, podés acercarlos y ayudarnos a seguir creando:
♻️ Planchas de telgopor
♻️ Plásticos
♻️ Papeles metalizados
Con estos elementos seguimos trabajando en nuestro taller, transformando residuos en nuevas creaciones y promoviendo el cuidado del ambiente. 🌍💚
Tu colaboración es muy importante para seguir construyendo una ciudad más limpia y sustentable. 🤝♻️