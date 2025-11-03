SEGUNDA JORNADA DE PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA CAUSA SENA: CONTINUÓ LA DECLARACIÓN DE TESTIGOS

En el quinto día del juicio por jurados por la muerte de Cecilia Strzyzowski en la causa 22632/2023-1 «Sena, César Mario Alejandro y otros s/ femicidio», y segundo de producción de la prueba, continuó la declaración de testigos ofrecidos por la fiscalía y la querella. Comenzó Gloria Romero, quién culminó el testimonio iniciado el viernes. Luego fue el turno de un testigo de identidad reservada y María Eugenia Álvarez Piccili, psicóloga de Cecilia Strzyzowski. Por la tarde lo hicieron Carolina Pasarelo, perito técnica especializada del Gabinete Científico del Poder Judicial; Melani Jaquelin Maksimchuk, Rita Romero y Carlos Manuel Zárate médico forense del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF).

Mañana la audiencia se reanudará desde las ocho con más testigos ofrecidos por la fiscalía y la querellas. Después proseguirá el 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 de noviembre.

Durante el juicio las partes están conformadas por:

-Equipo Fiscal Especial: el fiscal de Cámara, Juan Martín Bogado, y los fiscales de investigación Jorge Cáceres Olivera y Nelia Yael Velázquez.

-Querellas: Gustavo Briend, representante de Gloria Romero, y Juan Ignacio Díaz en representación de Sonia Valenzuela, subsecretaria de Género y Diversidad.

-Defensas: César Sena (Gabriela Tomjlenovic y Celeste Segovia), Emerenciano Sena (Ricardo Osuna y Olga Mongelós), Marcela Acuña y Griselda Reynoso (Celeste Ojeda, defensora oficial 12), Fabiana González y Gustavo Obregón (Elena Puente y Orlando Peralta) y Gustavo Melgarejo (Mónica Sánchez).

Mientras que los imputados son:

– Cesar Mario Alejandro Sena: por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor (art. 80 inc. 1° y 11° del Código Penal en función de la Ley N°26.485).

– Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña: por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de partícipes primarios (art. 80 inc. 1° y 11° y art. 45 todos del Código Penal).

– Fabiana Cecilia González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Lucía Reinoso: por el delito de Encubrimiento agravado (art. 277 inc. 3° acáp. «A» en función del inc. 1° acáp. «B» del Código Penal).

Retransmisión por circuito cerrado

La etapa de producción de la prueba se transmite únicamente mediante circuito cerrado en el salón auditorio del Superior Tribunal de Justicia. El acceso está previsto con acreditación para periodistas y público en general quienes ingresarán sin teléfonos celulares ni dispositivos que permitan registrar audio, video o imágenes.

Los periodistas y el público en general que deseen ver las declaraciones de testigos podrán asistir al auditorio del Superior Tribunal de Justicia (López y Planes 215) donde, previa acreditación, accederán a la retransmisión en vivo de esa y las demás etapas.

En tanto que camarógrafos y fotógrafos debidamente acreditados accederán a la sala de juicio diez minutos antes del inicio de cada audiencia, cuando aún no se encuentre el jurado, para realizar el registro fotográfico y audiovisual.