Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Huracán

fecha 14 del Torneo Clausura 2025, 16:45 por la Zona A en el Estadio Norberto Tito Tomaghello. El equipo de Florencio Varela busca recuperar terreno tras ceder el liderazgo, mientras que el Globo está obligado a ganar si quiere mantenerse con posibilidades de clasificación. Por ladel2025, Defensa y Justicia y Huracán se medirán este lunes desde laspor laen elEl equipo de Florencio Varela busca recuperar terreno tras ceder el liderazgo, mientras que el Globo está obligado a ganar si quiere mantenerse con posibilidades de clasificación.

El Halcón, dirigido por Mariano Soso, sufrió un duro golpe en la fecha anterior al ser goleado 3 a 0 por Unión en Santa Fe, resultado que lo hizo descender de la cima. Ese tropiezo lo dejó al borde de salir de la zona de playoffs, con apenas un punto de ventaja sobre sus perseguidores y una diferencia de gol desfavorable.

Después de haber sido subcampeón en el Torneo Apertura, el equipo de Parque Patricios perdió consistencia y atraviesa una racha preocupante: apenas un triunfo en los últimos ocho partidos y solo dos goles convertidos. La eliminación ante Once Caldas en la Copa Sudamericana acentuó el mal momento, generando tensión entre los hinchas y el plantel.