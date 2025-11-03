AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN 1046/25 MEDIDAS PARA GARANTIZAR NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DURANTE TRABAJO REMOTO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Cámara Contencioso Administrativa de Única Instancia implementó una serie de medidas que garantizarán su normal funcionamiento mientras rija el trabajo remoto autorizado por la resolución 1046/25 del Superior Tribunal de Justicia del Chaco.

Las mismas incluyen:

a. Atención al público: La atención a los profesionales se realiza mediante los correos electrónicos institucionales de cada Sala y Mesa de Entradas: camcontencioso.sala1.rcia@justiciachaco.gov.ar (Sala 1), camcontencioso.sala2.rcia@justiciachaco.gov.ar (Sala 2), camcontencioso.me.rcia@justiciachaco.gov.ar (Mesa de entradas y Salidas).

También atenderá vía telefónica al 3624-157605 (jefe de Mesa de Entradas, Javier Sánchez) y el fijo 3624-453923.

b. Guardia mínima: Sala I: dos administrativos y dos secretarios Cristian López (362-4229992), Sabrina Azula (362-4721874). Sala II: Grupos rotativos de cinco personas por día, quienes cumplen funciones presenciales según cronograma establecido. Secretario Agustín Jiménez (3624-742240) y Federico Del Cerro (3624-722808).

c. Envío de listas a Secretaría de Superintendencia todos los martes y viernes de los expedientes que salen en control de trámite (providencias o resoluciones) con el objetivo de brindar claridad, transparencia y control sobre el movimiento de las causas.

d. No suspensión de plazos y audiencias. Las sentencias y resoluciones se dictan con normalidad y las audiencias se realizan conforme lo previsto.

e. Necesidad de ingreso de profesionales: ante la necesidad de un profesional de ingresar a la Sala podrá comunicarse al 362-4157605 que informará al área de Juicio por Jurados. En caso de corresponder se notificará a los guardias del Poder Judicial y a la policía el nombre del abogado o abogada que necesiten ingresar para que permitan el acceso a las salas.

Los teléfonos de las juezas Geraldine Varas (362-4717490), Natalia Prato Stoffel (362-4568752), Gloria Silva (362-4224218) y María Virginia Serrano (362-4316065) están disponibles para cualquier consulta o inconveniente que pudiera surgir a fin de brindar respuesta inmediata.

El trabajo remoto en el inmueble de Juan B. Justo 42 incluye al personal de la CCA, la fiscalía respectiva y del Centro de Estudios Judiciales (excepto el afectado al juicio por jurados en el expediente 22632/2023-1 «Sena Cesar Mario Alejandro y otros s/Homicidio doblemente agravado por el vínculo y femicidio»).

La presente información se corresponde con la presentación efectuada el 31 de octubre por Elisa Fernández Asselle y José Miguel Vigier, presidenta y secretario del Consejo Profesional de la Abogacía de la Primera Circunscripción.