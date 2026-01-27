SECUESTRARON VARIAS PLANTAS DE MARIHUANA CERCA DE UNA CASA

27-01-2026

Se encontraban plantadas al costado de una vivienda.

Hoy alrededor de las 13, personal de la Comisaría La Clotilde realizó un procedimiento antidroga en el Lote 7 de la Quinta Hercovich, en la localidad de La Clotilde. El operativo se originó a partir de tareas investigativas y datos aportados por una fuente, que indicaban la presencia de una posible plantación de cannabis sativa en un predio familiar.

Al constituirse en el lugar, los efectivos entrevistaron a la moradora y realizaron un rastrillaje, constatando la existencia de siete plantas ubicadas a un costado de la vivienda.

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía Antidrogas, que dispuso el secuestro formal de las plantas, conforme a la normativa vigente.

Relacionado