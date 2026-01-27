AVANZAN LAS OBRAS DE CANALIZACIÓN EN CHACRA 91

El Municipio, en un trabajo conjunto con Vialidad Provincial, avanza con un plan de obras destinado a mejorar la evacuación de las aguas pluviales en Chacra 91, una zona que históricamente se ve afectada durante los períodos de lluvias intensas.

En el lugar se llevan adelante tareas de canalización y colocación de tubos, fundamentales para permitir el correcto escurrimiento del agua. Estas acciones buscan liberar los desagües naturales y optimizar el sistema de drenaje, anticipándose a las próximas precipitaciones 🌧️.

Con estas obras se espera brindar alivio a las familias que sufren el avance del agua en sus hogares, mejorando la calidad de vida y reduciendo los riesgos asociados a las inundaciones

