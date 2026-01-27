EL GOBIERNO PROVINCIAL ANUNCIÓ EL CRONOGRAMA DE PAGOS DE SUELDOS DE ENERO

El Gobierno provincial informó el cronograma de pagos de los sueldos correspondientes al mes de enero de 2026, que serán acreditados los días lunes 2 y martes 3 de febrero.

Según se detalló, el sector pasivo percibirá sus haberes el lunes 2 de febrero, con acreditación disponible para su retiro a través de cajeros automáticos a partir de las 21 horas. Al día siguiente, por ventanilla.

En tanto, el sector activo tendrá acreditado sus sueldos el martes 3 de febrero, también con disponibilidad para su retiro por cajeros automáticos desde las 21 horas.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que se trabaja todos los meses, desde el orden, la buena administración de los recursos y la responsabilidad financiera para lograr, una vez más, con el cumplimiento de los salarios a los trabajadores y jubilados provinciales.

