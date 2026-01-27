IMAGENES «SECHEEP CASTELLI REALIZÓ UN TRABAJO PROGRAMADO QUE AFECTÓ A VARIOS BARRIOS DE LA CIUDAD»

En la jornada de hoy, personal de Secheep Castelli llevó adelante un trabajo programado que implicó un corte del suministro eléctrico desde las 06:30 hasta las 08:30 horas, con el objetivo de realizar tareas de mantenimiento y mejora en la red eléctrica.

Según se informó, los trabajos consistieron en el cambio de aisladores y la apertura de la Línea L6C de la Estación Transformadora Castelli 132 kV, acciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

El corte de energía afectó a numerosos sectores de la ciudad, entre ellos los barrios Matadero, AIPO 1 y 2, La Nueva Unión, San Roque, San Martín, 80 Viviendas ANSES, Quinta Muñoz, Quinta Loto, así como las Chacras 27, 28 y 41.

Como resultado del operativo, el trabajo programado pudo concretarse con éxito. No obstante, durante las tareas el equipo técnico detectó elementos dañados en la red, situación que quedó registrada en imágenes. De acuerdo a las primeras evaluaciones, los daños habrían sido provocados por personas que utilizan gomeras u otros elementos para romper los aisladores, lo que genera interrupciones imprevistas del servicio eléctrico.

Desde Secheep remarcaron que este tipo de acciones perjudica directamente a los vecinos de los barrios, dejándolos sin suministro de energía, y solicitaron colaboración a la comunidad para evitar este tipo de hechos que afectan a todos.

