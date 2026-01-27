DOS APREHENDIDOS TRAS RÁPIDO ACCIONAR POLICIAL EN MIRAFLORES

La intervención permitió identificar y aprehender a los presuntos autores, quienes tenían en su poder los objetos sustraídos.

Durante la mañana del martes, efectivos de la Comisaría de Miraflores lograron esclarecer un hecho de robo ocurrido en el barrio Chatita, gracias a una rápida intervención y tareas investigativas.

El hecho fue denunciado cerca de las 10:45, cuando se alertó que desconocidos habían ingresado a una vivienda tras forzar una reja y la puerta principal, llevándose diversos elementos del hogar.

Con los datos obtenidos, el personal policial realizó recorridas y averiguaciones que permitieron identificar y aprehender a dos jóvenes de 28 y 22 años, quienes fueron hallados con varios de los bienes sustraídos.

En el procedimiento se secuestraron electrodomésticos, herramientas, una bicicleta y otros objetos, todos vinculados a la causa.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 2 de Juan José Castelli, ambos fueron notificados de su aprehensión por supuesto robo, continuando las actuaciones correspondientes.

