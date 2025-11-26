SECUESTRARON UNA MÁQUINA Y LABRARON UN ACTA POR UNA QUEMA ILEGAL

En el mediodía de este martes, alrededor de las 12:40, autoridades de la Delegación de Bosques de Villa Ángela, acompañadas por personal del Departamento de Seguridad Rural, secuestraron una maquinaria cargadora frontal John Deere 644, que era utilizada para realizar acordonado y quema de producto vegetal, en un campo de la localidad de San Bernardo.

Dicho procedimiento ocurrió en el Lote 4, Parcela 35 y 22, Circunscripción VI, donde el personal constató que la máquina era conducida por M.S, de 25 años, la cual estaba siendo utilizada para tareas que infringen la Ley N° 2070-R, vinculada a regulaciones forestales y ambientales.

La máquina secuestrada.

El inspector a cargo de la intervención labró el acta de infracción, mientras que la máquina fue trasladada hasta la Comisaría de San Bernardo, donde quedó secuestrada de manera provisoria y a disposición de la Dirección de Bosques con sede en Sáenz Peña.