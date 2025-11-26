¿QUIÉNES SON LOS 24 SENADORES ELECTOS QUE JURARÁN ESTE VIERNES EN EL CONGRESO?

La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó para este viernes 28 de noviembre, a las 11, la sesión en la que asumirán los 24 senadores electos de ocho distritos: Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Cada uno de ellos tendrá mandato hasta 2031.

En paralelo, Diputados oficializó la citación a su sesión preparatoria para el miércoles 3 de diciembre, a las 13. En ese encuentro se tomará juramento a los legisladores electos el 26 de octubre y, posteriormente, se procederá a elegir a las nuevas autoridades de la Cámara baja.

La notificación formal fue enviada mediante una nota firmada por el secretario parlamentario Adrián Pagán, quien informó que la convocatoria se realiza conforme a lo establecido en los artículos 1° y 45 del Reglamento de Diputados.

Reasignación de despachos y control patrimonial

En la antesala del recambio, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dispuso que los legisladores que concluyen su mandato deberán entregar los despachos, oficinas y dependencias asignadas antes del 9 de diciembre . En caso de no hacerlo, se les aplicará una multa equivalente a su última dieta.

La resolución busca ordenar los espacios físicos del Palacio Legislativo y evitar acuerdos informales que permitan la transferencia de oficinas dentro de un mismo bloque. A su vez, apunta a garantizar transparencia en el uso del patrimonio público, tal como establecen la Constitución Nacional y la Ley de Ética Pública.

El criterio fijado establece que quienes cesen en sus funciones, por finalización de mandato o por cualquier otro motivo, deberán devolver oficinas, mobiliario y equipamiento asignado. Si los bienes no son restituidos, el descuento sobre la liquidación final será automático. Si el valor excede dicho monto, la Cámara podrá iniciar acciones judiciales para recuperar el patrimonio faltante.

El oficialismo también proyecta una reconfiguración interna: busca que las autoridades de bloque de La Libertad Avanza cuenten con espacios propios dentro del Congreso, donde actualmente predominan oficinas ocupadas por legisladores del PJ y la UCR.

Los 24 senadores que asumirán este viernes

Chaco

Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza)

Silvana Schneider (La Libertad Avanza)

Jorge Capitanich (Fuerza Patria)

Ciudad de Buenos Aires

Patricia Bullrich (La Libertad Avanza)

Agustín Monteverde (La Libertad Avanza)

Mariano Recalde (Fuerza Patria)

Entre Ríos

Joaquín Benegas Lynch (La Libertad Avanza)

Romina Almeida (La Libertad Avanza)

Adán Bahl (Fuerza Entre Ríos)

Neuquén

Nadia Márquez (La Libertad Avanza)

Pablo Cervi (La Libertad Avanza)

Julieta Corroza (La Neuquinidad)

Río Negro

Lorena Villaverde (La Libertad Avanza)

Martín Soria (Fuerza Patria)

Ana Inés Marks (Fuerza Patria)

Salta

María Emilia Orozco (La Libertad Avanza)

Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza)

Flavia Royón (Primero los Salteños)

Tierra del Fuego

Agustín Coto (La Libertad Avanza)

Belén Montes de Oca (La Libertad Avanza)

Cristina López (Fuerza Patria)

Santiago del Estero