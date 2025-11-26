REANUDAN LA INVESTIGACIÓN POR LA DESAPARICIÓN DE ELVIS BENÍTEZ Y APUNTAN AL CLAN SENA

Este martes por la mañana, el abogado Pablo Vianello, dialogó con la prensa, en representación de la madre de Elvis Benítez, Érica Romero.

Según contó el letrado, la mujer se presentó ante la fiscalía para ampliar su declaración testimonial por la desaparición de su hijo y se conformó un equipo fiscal especial para el caso. «Hoy arranca la investigación más concreta con la ampliación de declaración testimonial», expresó Vianello.

«Érica Romero dijo que, en el 2022, cuando realizaba una marcha de pedido de justicia por su hijo, se acercó Marcela Acuña, quien le dijo que fueron mandados por Emerenciano Sena, para acompañar la marcha», aseveró el abogado sobre la testimonial de la madre del joven.

«Recordemos que las marchas que ella hacía siempre eran por motus propio, acompañada por familiares, vecinos y amigos», remarcó.

«En ese momento, a ella le pareció buenísimo, porque necesitaba gente que la acompañe y que la ayude. Hoy, con el diario del lunes y con todo lo que pasó con el caso Cecilia, con los datos que se empiezan a filtrar e información certera de lo que pasó por mensajes privados que le llegan, pero que no podemos dar a conocer por la investigación en curso, todo va para ese lado», determinó.

Asimismo, manifestó que se encuentran siendo cautos, porque hasta ahora nadie vino a declarar en fiscalía, solo un periodista que tomó contacto con un testigo encubierto.

LA DESAPARICIÓN DE ELVIS BENÍTEZ

Elvis Benítez desapareció el 22 de diciembre del 2017, cuando salió de su casa y no regresó. El joven tenía 18 años y se iba a trabajar a la verdulería de sus abuelos. No tenía celular.

Un amigo lo acercó hasta la parada de colectivo pero el mismo nunca llegó al comercio. Su madre creía que se quedó a dormir en lo de sus abuelos.

Elvis era papá de un bebé de tres meses. Su madre nunca creyó en la idea de un supuesto suicidio.