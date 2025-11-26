MIRAFLORES CELEBRA SU PRIMER FESTIVAL DEL YAGUARETE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El próximo sábado 29 de noviembre a las 18 h, la Plaza Central de Miraflores será sede del Primer Festival del Yaguareté del Impenetrable Chaqueño, un evento que busca poner en valor la cultura local y la conservación de este emblemático felino.

La jornada contará con stands, murales, artesanías, emprendedores, gastronomía regional, música y danzas, en un espacio pensado para toda la comunidad.

Los organizadores invitan a vecinos y visitantes a compartir, aprender y celebrar la identidad del Impenetrable chaqueño.

Relacionado