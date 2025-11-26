AUTORIZARON A CHINA AIRLINES A OPERAR EN EL PAÍS Y HARÁ EL VUELO COMERCIAL MÁS LARGO DEL MUNDO

El Gobierno nacional autorizó a China Eastern Airlines a operar vuelos regulares hacia la Argentina, habilitando así el inicio del que será el tramo comercial directo más largo del mundo entre Buenos Aires y Shanghái. La medida quedó formalizada este miércoles mediante la Disposición 42/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez.

La resolución permite a la aerolínea china ofrecer servicios internacionales de pasajeros y carga entre ambos países, con la posibilidad de realizar escalas intermedias. Según la normativa, la compañía cumplió todos los requisitos legales y administrativos necesarios para iniciar la operación, enmarcada en los acuerdos bilaterales vigentes.

China Eastern comenzará a volar la ruta a partir del 4 de diciembre, con dos frecuencias semanales, y ya comercializa los pasajes. El viaje tendrá una duración total de 25 horas, con una escala técnica en Auckland, Nueva Zelanda. Aunque incluye esa parada, la ruta se considera «directa» porque los pasajeros no cambian de avión ni de asiento.

Los precios por tramo parten de aproximadamente u$s 1.746 y pueden llegar a u$s 1.983, según disponibilidad y anticipación de compra.

Desde el anuncio preliminar, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza comenzó a preparar su infraestructura y operatividad ante un posible incremento del flujo de turistas provenientes de China, uno de los mercados internacionales que más creció en los últimos años.

Para China Eastern, la conexión vía Nueva Zelanda busca fortalecer un corredor de cooperación entre Asia y Sudamérica y aprovechar beneficios operativos como la exención de visa de tránsito. Además, la puesta en marcha de esta ruta marca el regreso de una aerolínea asiática al país luego de más de diez años, desde la discontinuación de los vuelos de Malaysia Airlines.

La compañía mantiene, además, una alianza con Aerolíneas Argentinas, a través de la cual operan en código compartido la ruta Madrid–Shanghái.