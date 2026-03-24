SECUESTRAN CIGARRILLOS DE CONTRABANDO, UN CAMIÓN CON PEDIDO ACTIVO Y MÁS DE 100 MOTOS

La Policía Caminera desplegó operativos de control y prevención durante este fin de semana largo, en todo el territorio provincial, con resultados que incluyeron secuestros por contrabando, vehículos con irregularidades y numerosas infracciones viales.

En ese marco, en General José de San Martín, puntualmente en el puesto caminero Puente Libertad, los agentes incautaron 121 brezas de cigarrillos de contrabando que eran transportadas en una camioneta Chevrolet S10 sin la documentación aduanera correspondiente.

Por otro lado, en Charata, efectivos secuestraron un camión que registraba un pedido activo desde agosto de 2020, requerido por un juzgado laboral.

INFRACCIONES EN TODA LA PROVINCIA

En el marco de los operativos, también se realizaron intervenciones sobre cargas de agroquímicos, controles vinculados a SENASA y procedimientos coordinados con ARCA.

Además, junto a otras unidades policiales, se participó del operativo «Lince» y de dispositivos de prevención en conjunto con municipios, especialmente enfocados en las denominadas caravanas de motociclistas.

Como resultado de estas acciones, se logró el secuestro de más de 100 motocicletas por distintas infracciones al Código de Faltas provincial (Ley 850-J), de las cuales 56 fueron retenidas en operativos «antiwileros».

Personas con pedidos de captura

Por otra parte, a través de los sistemas SIGEBI y SIFCOP, los agentes lograron demorar a tres personas que registraban pedidos de captura vigentes.

Asimismo, se labraron múltiples actas por infracciones, se detectaron casos de alcoholemia positiva y se procedió al retiro de animales sueltos en rutas, una de las principales causas de siniestros viales en zonas rurales.