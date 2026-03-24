MALTRATO ANIMAL EN EL BARRIO PALERMO SU DUEÑA LO ENTERRÓ VIVO PERO SOBREVIVIÓ GRACIAS A LOS VECINOS: LA HISTORIA DE VIEJITO

Los casos de maltrato animal ocurren con mayor frecuencia en Resistencia y ante cada situación surge un interrogante: por qué tanta maldad. Esta es quizás la pregunta que los vecinos del barrio Palermo se hicieron al descubrir que un perro indefenso fue enterrado vivo por su propia dueña en la vereda de su casa y a la vista de todos.

El hecho ocurrió a mediados de marzo por la tarde cuando una mujer, con pala en mano, cavó un pozo para enterrar a su perro a quien dio por muerto pero que a las claras mostraba que seguía con vida. En ese momento, un vecino que circulaba ocasionalmente por la zona observó la terrible escena e inmediatamente increpó a la mujer advirtiéndole que lo iba a denunciar. Luego el joven escuchó llorar al animal. La respuesta de la mujer fue que su perro estaba muerto y ante una fuerte discusión decidió ingresar a su vivienda y abandonar al animal a su suerte.

Viejito tiene ocho años y se encuentra en buen estado de salud.

EL RESCATE

Gabriel, el vecino que decidió involucrarse junto a otros vecinos, comenzó rápidamente con las tareas para sacar al animal del pozo y rescatarlo de una muerte segura.

«Viejito es un perro dócil y amoroso. La mujer lo habrá puesto en ese pozo y él se habrá dejado pero nunca imaginó el destino que le esperaba. Cómo llega a ésta situación es terrible «, describió en una entrevista con NORTE TV Selena Franco, quien ahora junto a su pareja y su otra perra Chicha, son el hogar, transitorio de Viejito.

Viejito es un perro dócil y muy cariñoso, describió su ahora propietaria.

LA IMPORTANCIA DE INVOLUCRARSE

El caso de Viejito expone la importancia de involucrarse ante un caso de maltrato animal y realizar la denuncia. En éste momento, existe un expediente judicial abierto en contra de la propietaria del perro por maltrato.

Selena y Viejito en una entrevista con NORTE TV.

«Quiero recalcar que gracias a los vecinos que se involucraron que fueron los principales, digamos porque nosotros llegamos tarde al suceso, digamos. Y lo que hicimos fue llevarlo a nuestra casa y que tenga un lugar» , remarcó Selena.

Así estaba perrito cuando uno de los vecinos advirtieron lo que su dueña intentó hacer con él.

Asimismo, la causa cuenta con el acompañamiento de Huellas Caninas, protectora a quien Selena acudió inmediatamente por ayuda y que hoy ayuda con los gastos veterinarios del perro.

Para colaborar con Viejito se puede al alias de mercado pago Huellas.Caninas