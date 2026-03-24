ENZO FERNÁNDEZ OPINÓ SOBRE EL RIVER DE COUDET Y ANALIZÓ LOS AMISTOSOS CON LA SELECCIÓN ARGENTINA
El campeón del mundo habló del presente de River con Coudet y se refirió a los amistosos de la Selección Argentina ante Mauritania y Zambia.
River atraviesa un buen momento desde la llegada de Eduardo Coudet como entrenador. El equipo logró tres victorias consecutivas y mostró señales positivas en el inicio de este nuevo ciclo, en el que el DT apostó fuerte por futbolistas surgidos de las inferiores del club.
En ese contexto, Enzo Fernández se refirió al presente del Millonario al arribar al país para sumarse a los entrenamientos de la Selección Argentina. El mediocampista del Chelsea, surgido en Núñez, valoró el proceso que atraviesa el equipo. “Lo veo bien a River, ahora con renovaciones”, expresó sobre el nuevo proyecto encabezado por el Chacho.
El flamante entrenador utilizó una base con ocho futbolistas formados en el club en el último compromiso ante Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Apertura 2026, una señal de identidad que generó expectativas entre los hinchas de cara a la doble competencia local e internacional.
Enzo Fernández analizó los amistosos de la Selección Argentina
Además de referirse al presente de River, el campeón del mundo también analizó los compromisos que tendrá la Selección Argentina en esta fecha FIFA de marzo frente a Mauritania y Zambia, dos encuentros que se disputarán en La Bombonera.
“Cuando jugamos previamente al Mundial de Qatar tampoco hubo rivales tan exigentes, pero bueno tratamos de tomar la responsabilidad con el rival que sea”, sostuvo el mediocampista campeón del mundo sobre la importancia de aprovechar cada partido como preparación para el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
Enzo Fernández también lamentó la suspensión del partido ante España por la Finalissima, un duelo que enfrentaba a los campeones de América y Europa. “Sí, obviamente me hubiera gustado jugar la Finalissima, representar a mi país. Pero bueno, lamentablemente por los problemas que hubo no se pudo. Ahora hay que aprovechar los amistosos”, concluyó.