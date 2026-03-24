BARRANQUERAS: DETENIDOS Y SECUESTRO DE ARMAS TRAS UN CONFLICTO VECINAL

Este martes, cerca de la 1:20 de la madrugada, dos jóvenes fueron arrestados tras ser denunciados por protagonizar un fuerte conflicto vecinal en la zona de calles Fortín Rivadavia y Luis Gusberti, en Barranqueras.

Los arrestados, de 23 y 16 años, tenían en su poder un arma de fabricación casera, hecha con dos caños estructurales de construcción y con la cual amenazaban a otro grupo de personas.

Tras la llegada de la policía, los violentos fueron interceptados, reducidos y esposados, mientras que el elemento tipo pistola fue incautado.

Los protagonistas del hecho fueron alojados en la Comisaría Quinta de Resistencia y notificados de su infracción al Artículo 41 del Código de Faltas Provincial.