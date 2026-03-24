PERSONAL DE BOMBEROS DESTRUYÓ UN ELEMENTO CATALOGADO COMO «ALTO EXPLOSIVO»

El lunes, en horas de la mañana y hasta la siesta, personal de Bomberos de Charata montó un riguroso operativo en el club de caza y pesca de esa localidad, a fines de destruir un elemento explosivo.

Se trató de la eliminación de una libra de trotil (TNT), catalogado como material de alto explosivo, y que fue hallado en la vía pública por un vecino de Hermoso Campo durante el 2021. Tras recoger el elemento, lo trasladó y bajo cuidado de los efectivos policiales de la comisaría local.

El procedimiento llevado a cabo el lunes 23 de marzo estuvo bajo la órbita de la Sección Explosivos de los Bomberos de la Policía del Chaco, bajo estrictas medidas de seguridad y siguiendo los protocolos establecidos.

Desde la institución, informaron que el operativo fue exitoso y concluyó sin incidente alguno, garantizando la eliminación segura del objeto.