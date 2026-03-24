PERSONAL DE BOMBEROS DESTRUYÓ UN ELEMENTO CATALOGADO COMO «ALTO EXPLOSIVO»
El elemento fue encontrado en 2021 por un vecino de Hermoso Campo, que lo entregó al personal policial.
El lunes, en horas de la mañana y hasta la siesta, personal de Bomberos de Charata montó un riguroso operativo en el club de caza y pesca de esa localidad, a fines de destruir un elemento explosivo.
Se trató de la eliminación de una libra de trotil (TNT), catalogado como material de alto explosivo, y que fue hallado en la vía pública por un vecino de Hermoso Campo durante el 2021. Tras recoger el elemento, lo trasladó y bajo cuidado de los efectivos policiales de la comisaría local.
El procedimiento llevado a cabo el lunes 23 de marzo estuvo bajo la órbita de la Sección Explosivos de los Bomberos de la Policía del Chaco, bajo estrictas medidas de seguridad y siguiendo los protocolos establecidos.
Desde la institución, informaron que el operativo fue exitoso y concluyó sin incidente alguno, garantizando la eliminación segura del objeto.