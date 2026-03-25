FOR EVER GOLPEÓ PRIMERO, PERO NO SE DEFENDIÓ Y PERDIÓ 3-2 CONTRA MORÓN

For Ever acumuló su tercera derrota en cuatro presentaciones. Fue 3-2 ante Deportivo Morón, de visitante.

Los primeros minutos del partido no eran prometedores. El conjunto chaqueño tuvo que esperar bastante para poder cruzar la mitad de la cancha, frente a un buen trabajo hecho por los volantes del Gallito.

For Ever ante Deportivo Morón.

Recién a los 16 minutos, y por los costados, el equipo de Pancaldo pudo quebrar la línea de la mitad de campo de Morón. Melgarejo cazó un centro, la bajó para Pacheco y este la empujó al fondo de la red.

Tres minutos más tarde, Canuto sacó un rebote hacia el medio del área; allí esperó Toloza, sin marca alguna, y remató de cara al arco para establecer el 1-1 transitorio.

For Ever ante Deportivo Morón.

Desde ahí, la visita entró en un bache y el local se vino a flote. Sobre el final del primer tiempo, otra vez Toloza ganó ante la simple mirada de los jugadores de For Ever y le ganó el salto a Canuto, de cabeza, para dar vuelta el marcador y mandar el partido al descanso con Morón ganando 2-1.

A la vuelta de los vestuarios, Livera cazó un centro que cayó fuera del área y le dio a la pelota como venía, poniendo el 3-1 con un golazo inatajable, a los 56″ de juego.

For Ever ante Deportivo Morón.

Diez minutos más tarde, Pancaldo acertó con los cambios y Marinucci fue el más importante en la visita. Ojeda sacó un centro desde el sector izquierdo, para que el propio Marinucci aparezca en soledad y fulmine de un cabezazo al arquero Salvá, aunque no fue suficiente.

No pasó más en el juego entre el Gallo y el Negro. Fue victoria de Morón, que se prendió en el batallón de arriba. For Ever está anteúltimo, con apenas un punto de 12 posibles, y el próximo viernes será local frente a Godoy Cruz.