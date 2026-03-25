LA NASA ANUNCIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE EN LA LUNA: «EL OBJETIVO ES QUEDARSE»

Los detalles del proyecto de la NASA para una base en la Luna

El Polo Sur lunar es el sitio elegido debido a la presencia confirmada de hielo de agua en cráteres en sombra perpetua, como el cráter Faustini, Shackleton y de Gerlache.

El cronograma del proyecto de la NASA para una base en la Luna

1 de abril de 2026: Lanzamiento de la misión Artemis II, la primera misión tripulada que orbitará la Luna en más de 50 años.



2027: Inicio de misiones mensuales de aterrizaje sin tripulación para transportar suministros y equipos.



2028: Regreso previsto de astronautas a la superficie lunar con las misiones Artemis IV y V.



2030-2035: Horizonte para que la base lunar esté plenamente operativa y habitable para estancias prolongadas.

Qué tecnología se usará para la construcción de una base en la Luna.

Se planea utilizar impresión 3D con regolito (suelo lunar) para crear hábitats, reduciendo la necesidad de transportar materiales desde la Tierra. También se contempla la instalación de una base de energía nuclear para garantizar el suministro eléctrico continuo.

Cuáles son los objetivos de la base de la NASA en la Luna