NUEVA SUBASTA DEL ESTADO: DESDE ESTE JUEVES SE ECHIBIRAN LOS VEHICULOS

El Gobierno del Chaco reitera que se llevará adelante una subasta pública de bienes pertenecientes al Estado Provincial, con una instancia previa de exhibición abierta al público, que se desarrollará durante tres jornadas en la ciudad de Resistencia.

La exhibición se realizará este jueves 26 y viernes 27, en los horarios de 9 a 12; y el sábado 28 de marzo, de 9 a 17, en el Galpón La Mística.

Los interesados podrán conocer en detalle los bienes que serán subastados, bajo la coordinación de la secretaria general de Gobierno, Carolina Meiriño. «Esta subasta forma parte de una política de ordenamiento y administración eficiente de los recursos del Estado provincial», remarcó la funcionaria.

LA SUBASTA SERÁ EL PRÓXIMO LUNES 30

El acto de subasta pública se realizará el lunes 30 de marzo, a partir de las 8, con el inicio del proceso de acreditación para los participantes. La actividad tendrá lugar en el C.E.F Nº1 «Miguel Ángel Campos».

«Invitamos a todos los interesados a acercarse, cumplir con los requisitos de acreditación y ser parte de este proceso abierto. De esta manera, avanzamos con mecanismos que promueven la transparencia, la participación ciudadana y la optimización de los bienes públicos», concluyó la secretaria general.