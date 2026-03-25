SECUESTRAN GRAN CANTIDAD DE MERCADERIA SIN EL AVAL ADUANERO EN UN CONTROL

En el marco de operativos de controles vehiculares y de personas, los efectivos de la Comisaría de General San Martín se emplazaron por la Ruta 90, a la altura del kilómetro 34.

Alrededor de las 19:50 del martes, detuvieron la marcha de una camioneta Fiat Toro, conducida por un hombre de 52 años.

En la inspección, los agentes constataron que el conductor transportaba una gran variedad de mercadería de distintos rubros, entre ellas, electrodomésticos, artículos para el hogar, termos, calzados y equipos electrónicos, sin contar con la documentación respaldatoria exigida para su legal traslado.

Ante esta situación, se dio intervención al Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, que dispuso el secuestro de la totalidad de los elementos, en el marco de una causa por presunta infracción al Código Aduanero N° 22415, bajo la figura de encubrimiento de contrabando.