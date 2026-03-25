VILLARUEL SOBRE EL 24M: SE TRATO DE UN USO DEL PASADO CON FINES CORTOPLACISTAS

La vicepresidente Victoria Villarruel se expresó sobre el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y criticola utilización que se le dio al pasado en este siglo .

«En las primeras décadas de este siglo hemos vivido el espejismo de que tenemos una política de derechos humanos cuando en realidad se trató de un uso del pasado con fines cortoplacistas», señaló Villarruel en su cuenta de X. Su mensaje estuvo acompañado por una nota de opinión de la historiadora Claudia Peiró.

«El país es más injusto y desigual que el de aquellos años, la unidad nacional es una quimera», indicó. «El pasado doloroso es usado para las batallas presentes, como herramienta de una división de la que políticos sin imaginación ni patriotismo buscan sacar partido», sostuvo la vicepresidente.

Villarruel reafrma la consigna del Gobierno de contar la «historia completa» y no solo lo sucedido a partir de 1976.