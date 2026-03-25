24 DE MARZO – DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se llevó a cabo una marcha conmemorativa que recorrió la localidad y culminó en la plaza central, donde vecinos y vecinas se reunieron para recordar, reflexionar y reafirmar el compromiso con la memoria colectiva.

Durante la jornada, se inauguró un espacio dedicado a la Memoria, la Verdad y la Justicia, pensado como un lugar de encuentro, reflexión y construcción colectiva de nuestra historia.

En el acto central, se compartieron testimonios cargados de memoria y emoción, y se realizó la entrega de la Declaración Municipal N.º 002/26, a cargo de la presidenta del Concejo Deliberante, Karina Soledad Rach, junto a los concejales.

Artículo 1°: Reconocer al señor Luis Ulrich, ex militante de las Ligas Agrarias, por su trayectoria, compromiso social y su valioso aporte a la memoria histórica de nuestra comunidad, en el marco de esta fecha y al cumplirse 50 años del golpe de Estado cívico-militar en la República Argentina.

Artículo 2°: Disponer la entrega del reconocimiento correspondiente, consistente en un diploma de honor, conforme a la Ordenanza N.º 3.266/22.

Asimismo, el Ejecutivo Municipal, encabezado por el intendente Pio Sander, junto al secretario de Gobierno Pablo Ismael Barnes, hicieron entrega de un reconocimiento en homenaje a su trayectoria y su aporte a la construcción de la memoria colectiva.

En sus palabras, el intendente destacó la importancia de mantener viva la memoria:

“Recordar nuestra historia es un acto de responsabilidad y compromiso con el presente y el futuro. La memoria, la verdad y la justicia son pilares fundamentales para construir una sociedad más justa y democrática”.