El desgarrador testimonio de la tía de uno de los nenes que encontraron muertos dentro de un auto abandonado: “Eran inseparables”

El testimonio de la tía de los chicos hallados en un auto en Praia Grande reveló el fuerte vínculo que los unía, mientras la Policía investiga si murieron por asfixia tras quedar atrapados o si hubo intervención de terceros.

El desgarrador testimonio de la tía de los nenes hallados en un auto en Praia Grande

La muerte de Pedro Henrique y Henry Miguel generó una profunda conmoción en San Pablo, donde familiares y vecinos intentan procesar una tragedia que dejó una huella imborrable.

Los primos mantenían una relación tan cercana que muchos los describían como hermanos. “Eran inseparables. Si molestabas a uno, molestabas al otro”, expresó Isabelly, tía de Henry, en un testimonio cargado de dolor.

El recuerdo que deja la familia está atravesado por la alegría cotidiana de los chicos. Henry, por ejemplo, mostraba entusiasmo por los deportes: quería practicar capoeira, jiu-jitsu e incluso gimnasia, ya que disfrutaba hacer acrobacias. T

ambién era fanático del fútbol, hincha de Corinthians, y se fascinaba con autos y motos. Días antes de la tragedia, había compartido una jornada en la playa con su tía, donde jugó sin parar y bromeó con que, cuando fuera grande, compraría casas para su familia.

El desgarrador testimonio de la tía de uno de los nenes que encontraron muertos dentro de un auto abandonado: “Eran inseparables”

La desaparición, el hallazgo y las hipótesis que investiga la Policía en el caso de los nenes encontrados muertos en un auto

El domingo 22 de marzo, los niños jugaban frente a la casa de su abuela cuando, en un descuido momentáneo, desaparecieron. La familia inició una búsqueda desesperada y difundió el caso en redes sociales, mientras la denuncia era radicada esa misma noche.

Horas más tarde, cerca de la 0:45 del lunes, los cuerpos fueron hallados dentro de un auto abandonado en un terreno del barrio Vila Sônia, en Praia Grande. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Militar, bomberos y servicios de emergencia. Los primeros informes indicaron que los cuerpos presentaban rigidez cadavérica y signos compatibles con agresión, aunque los peritajes continúan para determinar con precisión la causa de muerte.

La investigación quedó a cargo de la Policía Civil de San Pablo, que analiza el caso como homicidio. La principal hipótesis apunta a que los niños murieron por asfixia y deshidratación tras quedar atrapados en el vehículo, pero no se descarta la participación de terceros. Mientras se esperan resultados forenses clave, no hay detenidos y continúan las diligencias para reconstruir qué ocurrió.

Así fueron los últimos momentos de los nenes que encontraron muertos dentro de un auto abandonado

En medio de la investigación, la familia se prepara para despedir a los chicos, recordados por su alegría, su energía y el fuerte lazo que los unía. Sus seres queridos insisten en que eran niños felices, queridos por todos y siempre juntos, dejando una imagen que hoy contrasta con el dolor de su pérdida.