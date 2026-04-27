 SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE JUAN JOSÉ CASTELLI ASISTE A PARAJES AFECTADOS POR LAS INTENSAS LLUVIAS

Ante el incremento de las precipitaciones y la dificultad de transitar los caminos rurales con vehículos convencionales, el municipio de Juan José Castelli desplegó un operativo especial con tractores para llegar a las zonas más comprometidas. De esta manera, se logró recorrer y asistir a los parajes Pozo del Toro, Pampa Almirón y El Zanjón, donde las intensas lluvias complicaron el acceso y generaron serias dificultades para las familias del lugar.

La secretaria de Producción y Desarrollo Local, Jessica Kloster, junto a su equipo de trabajo, diagramó un plan de contingencia para garantizar la llegada de asistencia, víveres y elementos esenciales a cada uno de estos sectores rurales.

Este fenómeno climático, que afectó a todo el departamento Güemes, no representa una situación aislada de la ciudad, sino una problemática que alcanza a numerosos parajes y comunidades del interior.

En este contexto, desde el municipio se articularon acciones conjuntas con pobladores, instituciones y personas solidarias que se acercaron a colaborar en el marco de esta emergencia. Se destacó especialmente que la comunidad acompaña activamente cada una de estas acciones, demostrando una vez más que la solidaridad es clave en momentos difíciles. Además, se sumó el enfermero del lugar, quien brindó asistencia primaria a los vecinos, fortaleciendo la respuesta integral en cada paraje.

Asimismo, la secretaria de Producción agradeció especialmente a las madres y vecinos de Pampa Almirón, quienes por iniciativa propia organizaron una colecta solidaria de ropa para asistir a las familias afectadas. Castelli Solidaria volvió a demostrar que, en los momentos más difíciles, el compromiso colectivo, la presencia del Estado y el acompañamiento de la comunidad hacen la diferencia.

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