Los activos argentinos cayeron en Wall Street, mientras transcurre el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán. Los bonos soberanos retroceden hasta un 1,4%.

El S&P Merval en dólares baja, los bonos soberanos caen y el riesgo país ya alcanza los 575 puntos básicos, en medio de la incertidumbre por la guerra de Estados Unidos en conjunto con Israel contra Irán. Además, los ADRs operan diversamente y se hunden hasta un 2,9%.