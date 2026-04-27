IMPULSO A LAS HUERTAS ESCOLARES: LA EEP 51 DE SELVAS DEL RÍO DE ORO RECIBIÓ INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

El gobernador Leandro Zdero estuvo en la Escuela de Educación Primaria N° 51 “Teniente Ibáñez”, donde concretó la entrega de insumos y herramientas de jardinería destinados al fortalecimiento de la huerta escolar, dando respuesta a un pedido de la comunidad educativa.

La actividad se llevó adelante junto a la Fundación Soy Chaco, que acompañó la iniciativa con la provisión de herramientas e insumos necesarios para el mantenimiento y desarrollo de los espacios productivos dentro de la institución. Además, el Gobernador mantuvo un diálogo con docentes de la institución sobre las jornadas orientadas a fortalecer la fluidez y la comprensión lectora, destacando la importancia de acompañar estos procesos pedagógicos para seguir mejorando los aprendizajes en el aula.

La directora de la fundación, María Martina, destacó la importancia de la entrega al señalar que se trata de “una respuesta a una solicitud concreta de la escuela, vinculada al trabajo de huertas comunitarias que forman parte de la formación de los alumnos”. Además, remarcó que la acción se enmarca en el compromiso asumido por el gobernador de acompañar a las instituciones educativas del interior provincial. “Hoy estamos cumpliendo con una promesa, acercando herramientas que permitirán a los chicos aprender y trabajar en la huerta escolar, fortaleciendo valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y el cuidado del entorno”, expresó.

”ES UNA GRATA SORPRESA RECIBIR AL SEÑOR GOBERNADOR”

Por su parte, la directora de la institución, Celia Cabrera, valoró la presencia del mandatario provincial y la concreción de esta entrega. “Es una grata sorpresa recibir al señor gobernador en nuestra escuelita rural, y más aún con la noticia de que nos trae elementos tan necesarios para la huerta escolar, que veníamos solicitando desde hace tiempo”, indicó.

En ese sentido, explicó que la escuela cuenta con una matrícula de 145 alumnos y dos anexos ubicados a unos 7 kilómetros, donde también se desarrollarán las actividades. “Tenemos los espacios y una docente a cargo, pero nos faltaban las herramientas. Ahora, gracias a esta entrega, vamos a poder poner en marcha y fortalecer estos proyectos en todos los sectores”, agregó.

La iniciativa busca promover prácticas educativas vinculadas a la producción sustentable, la alimentación saludable y el aprendizaje práctico en contextos rurales, beneficiando a toda la comunidad educativa.

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