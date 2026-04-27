Mar. Abr 28th, 2026

UN HOMBRE MURIÓ APLASTADO POR UN CARTEL EN LA AUTOPISTA 25 DE MAYO: CHOCARON DOS CAMIONES Y SE DESATO LA TRAGEDIA

por Redaccion J 5 horas atrás

En la autopista 25 de Mayo, a la altura del barrio de Flores, se desprendió un cartel y cayó en la vía pública matando a un hombre

Un trágico hecho ocurrió en las últimas horas en la autopista 25 de Mayo. En el barrio de Flores en el cruce de las calles Membrillar al 800 y Teniente Coronel Casimiro Recuero, debajo del tramo elevado de la autopista, se cayó una parte de un cartel publicitario sobre la vía pública. El impacto provocó la muerte de un hombre que se encontraba debajo de la estructura.

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