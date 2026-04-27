EL MUNICIPIO LOCAL CONTINUA ASISTIENDO TRAS SEIS DÍAS CONSECUTIVOS DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS

Son seis días consecutivos de precipitaciones que mantienen en alerta a toda la comunidad y profundizan el impacto de la emergencia hídrica en la ciudad y en las zonas rurales.

El municipio mantiene un despliegue permanente de asistencia tanto en el área urbana como en sectores rurales, brindando alimentos, coordinando ollas populares en distintos barrios, acompañando a familias evacuadas y garantizando respuestas inmediatas ante cada necesidad.

A su vez, una cuadrilla con maquinarias recorre constantemente los barrios, liberando aquellos sectores donde el agua no avanza debido a la acumulación de desechos y obstrucciones, permitiendo mejorar el escurrimiento y reducir riesgos.

El intendente Pío Sander, junto al secretario de Gobierno, coordinan de manera permanente cada una de las acciones desplegadas en esta emergencia hídrica que afecta a toda la comunidad.

A este enorme esfuerzo se suman secretarios, subsecretarios, coordinadores, comerciantes, médicos, docentes y personas solidarias que se unen a este trabajo articulado para tender una mano a quienes más lo necesitan. Cada aporte fortalece una red de acompañamiento y respuesta que resulta esencial en estos momentos críticos.

En estas emergencias no hay tiempo para especulaciones. Lo que resuelve y marca la diferencia es el trabajo comprometido, coordinado y sostenido, siempre con un objetivo común: el bienestar de toda la comunidad.

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