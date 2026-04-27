GRAN RESPALDO INSTITUCIONAL Y PRIVADO PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA HÍDRICA

En el marco de la emergencia hídrica que afecta a la región, el municipio destacó el valioso acompañamiento de distintos actores institucionales y del sector privado, que se sumaron con recursos y maquinaria para fortalecer las tareas de drenaje y prevención.

El intendente de La Leonesa, Jorge Carabajal, colaboró con dos bombas arroceras autopropulsadas, fundamentales para hacer frente al avance del agua en la Ruta Nacional 95. Desde el municipio se solicitó además la urgente intervención de Vialidad Nacional, mediante la construcción de alcantarillas tipo puente sobre la Ruta 95 y el acondicionamiento de las alcantarillas laterales ubicadas sobre la banquina, muchas de ellas vinculadas a accesos privados y entradas a la ciudad.

Se remarcó que, si bien el sistema interno de desagües urbanos se encuentra funcionando en óptimas condiciones, resulta indispensable continuar ampliando la infraestructura hídrica para reforzar la conducción del agua hacia la Ruta 95 y su posterior descarga al Canal N.º 1, actualmente colapsado por falta de mantenimiento.

También se agradeció especialmente a la familia Herter, que puso a disposición maquinaria pesada y una bomba arrocera de gran caudal, con capacidad para evacuar casi 4.000.000 de litros de agua por hora, fortaleciendo significativamente las tareas de drenaje y acelerando la evacuación del agua acumulada.

El intendente Sander informó que una de las bombas enviadas desde La Leonesa permanecerá a disposición del municipio ante posibles nuevas lluvias. Del mismo modo, la familia Herter mantendrá operativa su bomba para futuras intervenciones, garantizando así una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.

Además, tras un diálogo con el gobernador Leandro Zdero, se logró coordinar acciones con Vialidad Provincial para iniciar la limpieza del Canal N.º 1, una obra clave para optimizar el escurrimiento del agua y prevenir nuevos anegamientos. Para ello, se gestionaron horas de trabajo que permitirán intervenir en sectores críticos donde actualmente el caudal se encuentra reducido.

Las maquinarias comenzarán las tareas este lunes 27, en una acción estratégica para mejorar la circulación del agua. Si bien la Administración Provincial del Agua (APA) tiene la responsabilidad sobre el mantenimiento de la red de canales, la magnitud de la situación demandó una respuesta inmediata. En ese contexto, Vialidad Provincial y el municipio avanzarán de manera coordinada para reforzar la infraestructura hídrica existente y atender los puntos más comprometidos.

Asimismo, el municipio detectó la posibilidad de extender desagües urbanos hacia la Ruta 95, dando inicio este mismo lunes a una obra con maquinaria especializada que permitirá optimizar la salida del agua y descongestionar sectores clave como los barrios 4 de Junio, 80 Viviendas, 20 Viviendas y la zona del Parque Industrial. Una vez más, el trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones y el sector privado demuestra que, ante la adversidad, la respuesta organizada y solidaria es el camino para cuidar a toda la comunidad.

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