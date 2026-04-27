Cuántas figuritas trae el álbum del Mundial 2026 y las sorpresas

Los jugadores de la Selección Argentina y las grandes ausencias

En las páginas centrales dedicadas a la Argentina, Panini incluyó a la gran base de campeones habituales de Lionel Scaloni. Además del capitán Lionel Messi, Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul y Enzo Fernández, sorprendieron las llamativas apariciones de jóvenes promesas del recambio como Nico Paz y Franco Mastantuono.

Por otro lado, los hinchas notaron rápidamente dos grandes ausencias en la nómina impresa. El defensor Lisandro Martínez y el mediocampista Thiago Almada increíblemente no cuentan con su cromo oficial en esta edición, a pesar de estar muy bien valorados por el cuerpo técnico de cara a la competencia.