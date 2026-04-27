Mar. Abr 28th, 2026

CUÁNTAS FIGURITAS TRAE EL ÁLBUM DEL MUNDIAL 2026 Y LAS SORPRESAS

por Redaccion J 5 horas atrás

El nuevo álbum de la Copa del Mundo ya está a la venta. Conocé cuántas figuritas tiene, cuánto cuesta completarlo y qué jugadores faltan.

Cuántas figuritas trae el álbum del Mundial 2026 y las sorpresas

Cuántas figuritas trae el álbum del Mundial 2026 y las sorpresas

La esperada llegada del nuevo álbum del Mundial 2026 ya es una realidad en los kioscos argentinos. Debido a la participación inédita de cuarenta y ocho selecciones, esta histórica edición contará con un récord absoluto de figuritas coleccionables que desató el furor de todos los fanáticos del fútbol.

Cuánto cuesta llenar el álbum de figuritas del Mundial 2026

Cuánto cuesta llenar el álbum de figuritas del Mundial 2026

El récord del Mundial 2026 y cuánto cuesta llenarlo

Al contar por primera vez con 48 equipos, el libro coleccionable se convirtió en el más grande desde su creación en 1970. El ejemplar posee 112 páginas y requiere pegar un total de 980 cromos. Cada seleccionado nacional está representado por 18 futbolistas, la tradicional foto grupal de la formación y el escudo brillante de su respectiva federación.

Respecto a los valores oficiales, el libro de tapa blanda cuesta $15.000 y cada paquete (que ahora incluye siete unidades) vale $2.000. Por lo tanto, los coleccionistas necesitan desembolsar al menos $295.000 para lograr completarlo, contemplando el escenario ideal y perfecto de no obtener ninguna carta repetida en el proceso.

IMPORTANTE: Cuánto cuesta llenar el álbum de figuritas del Mundial 2026

Los jugadores de la Selección Argentina y las grandes ausencias

En las páginas centrales dedicadas a la Argentina, Panini incluyó a la gran base de campeones habituales de Lionel Scaloni. Además del capitán Lionel Messi, Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul y Enzo Fernández, sorprendieron las llamativas apariciones de jóvenes promesas del recambio como Nico Paz y Franco Mastantuono.

Por otro lado, los hinchas notaron rápidamente dos grandes ausencias en la nómina impresa. El defensor Lisandro Martínez y el mediocampista Thiago Almada increíblemente no cuentan con su cromo oficial en esta edición, a pesar de estar muy bien valorados por el cuerpo técnico de cara a la competencia.

Comparte esta entrada:

Compartir en Pinterest Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en SMS

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com