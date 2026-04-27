ANSES: EL BONO DE HASTA $300.000 QUE ESTARÁ DISPONIBLE EN MAYO DE 2026
Producto del esquema de Movilidad Jubilatoria, el organismo anunció un incremento del 3,3% en cada una de sus prestaciones. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) aplicó una actualización en los haberes de jubilaciones y pensiones para mayo, siguiendo la Ley de Movilidad que ajusta los ingresos de acuerdo con la inflación. Este mecanismo asegura que los beneficiarios mantengan el poder adquisitivo de sus ingresos frente a los cambios en los precios.
Dentro las prestaciones que evidenciarán este ajuste se encuentra la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que asegura un ingreso mínimo a quienes tengan más de 65 años y no cuenten con jubilación. Además, el organismo anunció el cronograma de pagos para el cuarto mes del año.
Cuánto cobro por PUAM de ANSES en mayo
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se estableció como la única alternativa para quienes no alcancen los aportes. Este beneficio eleva la edad de retiro para mujeres a 65 años, no genera derecho a pensión por viudez y prohíbe el trabajo en relación de dependencia.
Se trata de una prestación no contributiva que liquida y regula la ANSES, destinada a personas en edad de retiro que no cumplen con los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria
La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima del sistema previsional.
PUAM de ANSES: requisitos en mayo 2026
PUAM verá un incremento del 3,3% en línea con la fórmula de movilidad. Con esta actualización, el haber mensual pasará a ser de $ 314.539,27, y así esta nueva suba para esta prestación social hará que se acerca a una nueva barrera con el bono.
Los beneficiarios seguirán cobrando el bono extraordinario de $70.000, que se mantiene sin cambios desde 2024. Con este refuerzo, el ingreso total alcanzará los $ 384.539,27, aunque el incremento real se ubica por debajo de la inflación informada por el INDEC.
Pensionados de ANSES: cuándo cobro en mayo 2026
En mayo de 2026, los jubilados y pensionados de la ANSES recibirán un aumento del 3,4% en sus haberes, de acuerdo con el último dato de inflación. Con esta actualización, la jubilación mínima ascenderá a $ 393.174,10.
Si el Gobierno mantiene el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes perciben la mínima alcanzará los $ 463.174,10.