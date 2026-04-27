ANSES: LOS MONTOS QUE RECIBIRÁN LAS PENSIONES EN MAYO DE 2026
El organismo anunció el incremento luego de conocerse la inflación de marzo. Además, en los próximos días se emitirá el calendario de pagos. Descubrí todos los detalles en la nota.
Las Pensiones No Contributivas (PNC) que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un nuevo ajuste en mayo de 2026. Este incremento se dio a conocer luego que el INDEC publicara los números oficiales de la inflación de marzo y va en línea con el esquema de Movilidad Jubilatoria.
Este tipo de prestaciones está destinado a personas que no cuentan con aportes suficientes al sistema previsional, como adultos mayores en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad y madres de siete hijos o más. Además, la gestión del trámite se realiza de forma online a través de Mi ANSES.
Quiénes pueden acceder a las Pensiones no Contributivas de ANSES
Este beneficio de la ANSES está orientado a quienes no tienen cobertura previsional y exige cumplir condiciones específicas. Además del haber mensual, los titulares acceden a servicios de salud a través de PAMI y pueden percibir asignaciones familiares.
Para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener 65 años o más.
- Ser argentino nativo o naturalizado con al menos 10 años de residencia en el país.
- En el caso de extranjeros, acreditar 20 años de residencia efectiva en Argentina.
- No percibir jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo.
- Mantener residencia en el país durante el cobro de la PUAM.
PNC de ANSES: monto de mayo 2026
Las Pensiones No Contributivas tendrán una nueva actualización en mayo del 3,4% y responde a la aplicación de la ley de Movilidad Jubilatoria, que establece ajustes periódicos con el objetivo de acompañar la evolución de la inflación y evitar que los haberes pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios.
En el quinto mes del año, PUAM verá un incremento del 3,3% en línea con la fórmula de movilidad aplicada por la ANSES. Con esta actualización, el haber mensual pasará a ser de $ 314.539,27, y así esta nueva suba para esta prestación social hará que se acerca a una nueva barrera con el bono.
Por su parte, los beneficiarios seguirán cobrando el bono extraordinario de $70.000, que se mantiene sin cambios desde 2024. Con este refuerzo, el ingreso total alcanzará los $ 384.539,27, aunque el incremento real se ubica por debajo de la inflación informada por el INDEC.
PNC de ANSES: calendario de pagos de mayo 2026
Pensiones no Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: Lunes 11 de mayo.
- DNI terminados en 2 y 3: Martes 12 de mayo.
- DNI terminados en 4 y 5: Miércoles 13 de mayo.
- DNI terminados en 6 y 7: Jueves 14 de mayo.
- DNI terminados en 8 y 9: Viernes 15 de mayo.
Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminados en 9: jueves 22 de mayo
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo