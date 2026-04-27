ANSES: LOS MONTOS QUE RECIBIRÁN LAS PENSIONES EN MAYO DE 2026

Tener 65 años o más.

Ser argentino nativo o naturalizado con al menos 10 años de residencia en el país.

En el caso de extranjeros, acreditar 20 años de residencia efectiva en Argentina.

No percibir jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo.

Mantener residencia en el país durante el cobro de la PUAM.

PNC de ANSES: monto de mayo 2026

Las Pensiones No Contributivas tendrán una nueva actualización en mayo del 3,4% y responde a la aplicación de la ley de Movilidad Jubilatoria, que establece ajustes periódicos con el objetivo de acompañar la evolución de la inflación y evitar que los haberes pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios.

En el quinto mes del año, PUAM verá un incremento del 3,3% en línea con la fórmula de movilidad aplicada por la ANSES. Con esta actualización, el haber mensual pasará a ser de $ 314.539,27, y así esta nueva suba para esta prestación social hará que se acerca a una nueva barrera con el bono.

Por su parte, los beneficiarios seguirán cobrando el bono extraordinario de $70.000, que se mantiene sin cambios desde 2024. Con este refuerzo, el ingreso total alcanzará los $ 384.539,27, aunque el incremento real se ubica por debajo de la inflación informada por el INDEC.

PNC de ANSES: calendario de pagos de mayo 2026

Pensiones no Contributivas

DNI terminados en 0 y 1 : Lunes 11 de mayo.

: Lunes 11 de mayo. DNI terminados en 2 y 3 : Martes 12 de mayo.

: Martes 12 de mayo. DNI terminados en 4 y 5 : Miércoles 13 de mayo.

: Miércoles 13 de mayo. DNI terminados en 6 y 7 : Jueves 14 de mayo.

: Jueves 14 de mayo. DNI terminados en 8 y 9: Viernes 15 de mayo.

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: jueves 22 de mayo

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo