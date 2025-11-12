SECHEEP: “NOS ADAPTAMOS A LAS NUEVAS REGLAS DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA” EXPRESÓ BISTOLETTI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Gobierno Nacional puso en marcha la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), un cambio estructural en la forma de comprar y vender energía en todo el país.

A partir de la Resolución N°400/25, cada distribuidora provincial —como Secheep— debe contratar directamente la energía y la potencia con los generadores, sin intermediarios. Grandes usuarios (más de 300 kW) también deberán gestionar su propia compra de energía, pudiendo hacerlo a través de Secheep o directamente con un generador.

Además, se incorpora un programa de gestión de la demanda, que ofrece beneficios a quienes reduzcan su consumo en los picos de energía.

La implementación de este nuevo esquema será de forma gradual, acompañando el proceso de transición del sistema energético nacional.

Seguimos trabajando en la implementación del nuevo esquema, asegurando la continuidad del servicio y el acompañamiento a los grandes usuarios durante la transición.

