CASTELLI- IMPULSA DEPORTE: FOMENTANDO EL ENCUENTRO Y LA PARTICIPACIÓN

📌El intendente Pío Sander, acompañado del subsecretario de Deporte Roberto Scheffer, participó del cierre de actividades en el playón deportivo del barrio Matadero.



En la ocasión, el jefe comunal valoró el trabajo de los profesores y niños que asisten a estos espacios creados y recuperados desde esta gestión.

Este hermoso lugar, pensado para el deporte y la recreación, fue acondicionado para convertirse en un punto de encuentro y convivencia para toda la comunidad. 🏟️🤝

A través del programa Impulsa Deporte, el municipio continúa acompañando a los deportistas locales, fomentando la práctica deportiva y promoviendo espacios que acerquen a niños y jóvenes al deporte. 🏃‍♀️🏀

Durante la jornada participaron equipos de los barrios La Paz, Matadero, Paszagales y Center.

En su visita, el intendente instó a los jóvenes a seguir practicando deportes, destacando que “seguramente el año que viene vamos a continuar fortaleciendo estos espacios”. 💬💪

👉 Impulsa Deporte, más oportunidades para crecer en equipo.

