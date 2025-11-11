IMPULSA CASTELLI: ABRIENDO OPORTUNIDADES PARA TODOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En la jornada de este martes 11 de noviembre, visitamos el curso de capacitación en soldadura que dicta el municipio a través del programa Impulsa Capacitaciones.

Estos cursos de oficio tienen como objetivo brindar una salida laboral inmediata, generando nuevas oportunidades de ingreso económico para las familias castellenses.

En esta oportunidad, los participantes 🔩 realizan diversos trabajos prácticos de soldadura, construyendo elementos útiles para la vida cotidiana 🧰, fortaleciendo sus habilidades y apostando al crecimiento personal y profesional 🚀.

👉 Impulsa Castelli, una herramienta para aprender, crecer y emprender.

Relacionado