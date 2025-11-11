BOCA FUE SANCIONADO TRAS EL RECIBIMIENTO DEL SUPERCLÁSICO: CUÁL ES EL CASTIGO

Derecho de admisión para el hincha de Boca identificado

Además del castigo institucional, el Comité de Seguridad actuó por un incidente ocurrido después del final del Superclásico. Mientras los jugadores de River se retiraban al vestuario, un hincha de Boca ingresó al campo de juego y los provocó grabándolos con su celular, situación que desató la reacción de Maxi Salas, quien intentó golpearle el teléfono. Tras analizar las imágenes y constatar la identidad del aficionado, las autoridades resolvieron imponerle un derecho de admisión por dos años, lo que le impedirá ingresar a cualquier espectáculo deportivo durante ese período.