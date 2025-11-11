BOCA FUE SANCIONADO TRAS EL RECIBIMIENTO DEL SUPERCLÁSICO: CUÁL ES EL CASTIGO
El Comité de Seguridad castigó al Xeneize para su próximo partido en la Bombonera y aplicó derecho de admisión al hincha que se metió a provocar a River.
A pesar del triunfo en el Superclásico, Boca deberá cumplir una sanción en su próximo partido como local ante Tigre. El Comité de Seguridad en el Fútbol dispuso que el club no podrá exhibir banderas en las tribunas como castigo por los excesos en el recibimiento. Además, un hincha recibió dos años de derecho de admisión.
El gran festejo en La Bombonera por el 2-0 frente al Millonario tuvo una consecuencia inesperada. El Comité de Seguridad en el Fútbol resolvió sancionar al club por el masivo lanzamiento de papelitos y el despliegue en las tribunas durante el recibimiento al equipo, que provocó la demora en el inicio del encuentro.
Según trascendió en las últimas horas, la medida se aplicará este fin de semana, cuando el Xeneize reciba a Tigre por la Fecha 16 del Torneo Clausura 2025. Durante ese partido, no se permitirán banderas en las tribunas del estadio como forma de castigo por el incumplimiento de las normas de seguridad.
La sanción es considerada “leve”, pero llega en medio de una etapa decisiva para el equipo de Claudio Úbeda, que buscará asegurar la primera posición de la Zona A y la ventaja de localía hasta las semifinales de los playoffs del torneo.
Derecho de admisión para el hincha de Boca identificado
Además del castigo institucional, el Comité de Seguridad actuó por un incidente ocurrido después del final del Superclásico. Mientras los jugadores de River se retiraban al vestuario, un hincha de Boca ingresó al campo de juego y los provocó grabándolos con su celular, situación que desató la reacción de Maxi Salas, quien intentó golpearle el teléfono. Tras analizar las imágenes y constatar la identidad del aficionado, las autoridades resolvieron imponerle un derecho de admisión por dos años, lo que le impedirá ingresar a cualquier espectáculo deportivo durante ese período.
Pese a la sanción, el presente deportivo de Boca atraviesa su mejor momento en la temporada. Con el triunfo sobre River, el Xeneize aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026 y lidera su grupo de cara a la definición del Torneo Clausura. El próximo desafío será ante Tigre, nuevamente en La Bombonera, donde buscará cerrar la fase regular con otro triunfo, aunque esta vez sin el colorido habitual en las tribunas.