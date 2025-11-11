DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD RURAL Y AMBIENTAL DETUVIERON A UN HOMBRE CON PEDIDO ACTIVO DE CAPTURA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El procedimiento fue realizado por el personal del Departamento Seguridad Rural Metropolitana

Esta tarde, alrededor de las 13 h, en un control rutinario los efectivos detuvieron la marcha de una motocicleta Corven 110 cc, sin dominio colocado, conducida por un hombre de 47 años, quien se encontraba acompañado por una mujer de 30 años.

Al consultar sus datos en el Sistema de Gestión Biométrica, los agentes constataron que el ciudadano registraba un pedido de captura en una causa por “Supuesta Lesiones Leves Doblemente Calificadas por el Vínculo y el Contexto de Violencia de Género”, con intervención del Juzgado Correccional N° 3 de Resistencia.

Por disposición del Juzgado, se dispuso que el ciudadano sea notificado de su situación legal, quedando a disposición de la justicia.

