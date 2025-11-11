BOCA SE CONVIRTIÓ EN EL PRIMER CLUB ARGENTINO EN LLEGAR A 10 MILLONES DE SEGUIDORES EN INSTAGRAM
El Xeneize llegó a esa tremenda cifra en su cuenta oficial y se transformó en el primer club argentino en alcanzar ese número, justo después del Superclásico.
La fiesta de Boca no se limitó al 2-0 sobre River en el Superclásico. Una vez finalizado el encuentro, el club alcanzó los 10 millones de seguidores en Instagram, un récord histórico que lo consolida como el equipo argentino con mayor presencia digital. Para celebrarlo, el Xeneize lanzó una producción especial con guiños musicales y estética retro.
El crecimiento digital del Xeneize tuvo su punto más alto esta semana, cuando la cuenta oficial de Instagram del club alcanzó esa cantidad de seguidores, convirtiéndose en la primera institución argentina en lograrlo. El hito llegó días antes del Superclásico y fue acompañado por un contenido especial preparado por el equipo de redes del club.
Con la temática “DtMF (Debí tirar Más Fotos)”, inspirada en el último álbum del artista Bad Bunny, el Xeneize presentó una serie de publicaciones con estética noventosa, fotografías analógicas, videos musicales y guiños al triunfo ante River. Entre las piezas más destacadas se encuentra una mini película de 10 minutos titulada “Una tarde de Película”, además de clips ambientados con canciones como “Baile inolvidable” y un video especial por el Día de la Tradición, celebrado el 10 de noviembre.
Con este nuevo récord que rápidamente se viralizó en las redes sociales, Boca no solo se consolida como el club argentino más popular en redes, sino que también se ubica tercero en Sudamérica, detrás de Flamengo (23,2 millones) y Corinthians (14,5 millones).
Así quedó el ranking de seguidores de Instagram en el fútbol argentino
- Boca: 10 millones
- River: 9 millones
- Racing: 1 millón
- Newell’s: 796 mil
- San Lorenzo: 765 mil
- Independiente: 760 mil
- Talleres: 714 mil
- Rosario Central: 604 mil
- Estudiantes de La Plata: 476 mil
- Belgrano: 464 mil