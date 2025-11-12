METROPOLITANA: DETUVIERON A UN HOMBRE POR UNA CAUSA DE SUPUESTO ROBO: RECUPERARON DINERO Y UN TELÉFONO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Efectivos de la Comisaría Séptima Metropolitana esclarecieron un robo ocurrido en un comercio ubicado sobre la avenida San Martín, logrando la aprehensión del presunto autor y la recuperación de parte de los elementos sustraídos.



La investigación inicio cuando el propietario del local denuncio el caso, la cual a través de las cámaras de seguridad durante la madrugada, un hombre cortó el candado de acceso con un alicate y sustrajo una suma de dinero y un teléfono celular nuevo.

Ante esta situación, analizaron las imágenes de la campara de seguridad y tras una rápida investigación, los agentes lograron identificarlo. Como resultado finalmente, fue demorado un hombre de 35 años y se secuestraron un teléfono Redmi 15C y un alicate utilizados en el ilícito.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el detenido fue notificado de su aprehensión en la causa por Supuesto Robo y trasladado a la dependencia policial quedando a disposición de la justicia.

