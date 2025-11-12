ÁREA METROPOLITANA- RÁPIDO ACCIONAR POLICIAL ANTE INCIDENTES CON ARMA DE FUEGO ENTRE SIMPATIZANTES DE VILLA ALVEAR: NUEVE DEMORADOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Personal de la Comisaría Cuarta Metropolitana, junto a otras unidades, intervinieron en un desorden con arma de fuego ocurrido en el barrio Villa del Oeste.

Durante el operativo se secuestraron una pistola calibre 9 mm, quince cartuchos, droga y varios vehículos.

El hecho tuvo lugar cerca de las 20:00, en la intersección de calles Padre Cerqueira y La Pampa, donde simpatizantes del Club Villa ocasionaban desorden con arma de fuego. En el operativo trabajaron de forma coordinada efectivos de las comisarías Cuarta, Tercera y Undécima Metropolitana, junto a unidades motorizadas del C.O.M. y de la Dirección de Investigaciones Complejas.

Como resultado, fueron demorados ocho hombres y una mujer. Además, se incautaron un arma de fuego calibre 9 mm, quince cartuchos, cinco envoltorios con presunto estupefaciente, seis motocicletas y una bicicleta.

Gracias al rápido accionar y la coordinación entre las distintas dependencias, la situación fue controlada sin que se registraran heridos.

