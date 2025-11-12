RIGE UN ALERTA AMARILLO POR TORMENTAS FUERTES EN EL NORTE Y SUR DEL CHACO

Este miércoles, desde las 6.15, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes en departamentos del extremo norte y de todo el sur del Chaco.

La advertencia regirá hasta la tarde de hoy, aunque la inestabilidad persistirá hasta el próximo viernes, con menor intensidad.

Según el informe, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

Además, la temperatura de hoy oscilará entre los 21° y los 27°. Para el jueves y el viernes, la mínima será de 20° y la máxima de 28°, con tormentas aisladas y chaparrones durante ambas jornadas.